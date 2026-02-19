Sostenibilità ed energia | l' Università chiude al secondo posto la ' Switch Competition'

Tre studenti dell’Università di Pisa hanno ottenuto il secondo posto nella ‘Switch Competition’, una sfida internazionale sulle soluzioni energetiche sostenibili. La causa di questa vittoria è la loro proposta innovativa, che mira a ridurre l’uso di combustibili fossili nelle città. La competizione ha coinvolto università di tutto il mondo, e l’Università di Pisa si è distinta grazie a un progetto che combina tecnologia e praticità. La squadra ha presentato un sistema di pannelli solari migliorati, già testato in un quartiere di Pisa.

Samuel Worku Demise, Yonas Girma Tekele e Abij Kinfle Assefa sono iscritti al corso di laurea magistrale in Ingegneria della carta e del cartone Tre studenti dell'Università di Pisa hanno conquistato il secondo posto nella 'Switch Competition', una delle sfide internazionali più prestigiose dedicate alle soluzioni energetiche sostenibili. I protagonisti di questo successo sono Samuel Worku Demise, Yonas Girma Tekele e Abij Kinfle Assefa, iscritti agli anni accademici 2023 e 2024 del corso di laurea magistrale in Ingegneria della carta e del cartone, che ha sede a Lucca. Il loro progetto si è distinto per la strategia innovativa e realistica di transizione energetica a dieci anni in Etiopia, dimostrando come le competenze ingegneristiche maturate nel distretto lucchese possano essere applicate per risolvere crisi energetiche complesse in contesti internazionali.