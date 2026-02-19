Faustin Gahima ha raccontato le violenze nel Kivu, causate da decenni di conflitto armato. La testimonianza arriva dalla Rete degli Amici di Faustin per l’Istruzione (Rafiki), che lavora sul campo per aiutare i bambini a tornare a scuola. Gahima descrive le difficoltà quotidiane, come la mancanza di alimenti e di sicurezza, e la speranza di un futuro diverso. La testimonianza mette in luce le sfide di una regione segnata dalla guerra, dove piccoli passi di pace sembrano ancora lontani.

“SOS Congo – Tra orrori e speranze di Pace una testimonianza da quelle terre martoriate”. Intervengono: Faustin Gahima, ascoltiamo la testimonianza della Rete degli Amici di Faustin per l’Istruzione nel Kivu (Rafiki). «La popolazione dell’est del Congo che da 29 anni subisce un vero e proprio genocidio lontano dai media con un bilancio macabro di oltre 15 milioni di morti, oltre 800.000 stupri, 7,5 milioni di sfollati e tutto questo nell’impunità totale». Laura Chiesi, Consigliera di Amministrazione di Cresud Spa e Gestore grandi Imprese Area Centro di Banca Etica, sulle attività di microfinanza di Cresud nel Sud del Mondo, specialmente in Africa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

È già finita la pace tra Congo e Rwanda. I miliziani dell’M23 avanzano verso sud: minacciano il Burundi e puntano alle miniereLe tensioni tra Congo e Rwanda si riaccendono con l’avanzata dei miliziani dell’M23 verso sud, minacciando il Burundi e le miniere strategiche.

La ’Marcia della pace’. Giochi, colori e speranze tra parchi e vie della cittàLa città si riempie di bambini, famiglie e volontari che partecipano alla tradizionale Marcia della Pace.

