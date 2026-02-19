Sorteggio istituzionale | dalla Costituzione al referendum come il caso decide il destino del Paese

Il sorteggio istituzionale ha deciso il destino di un nuovo presidente della Repubblica, causando discussioni tra politici e cittadini. Questa pratica, prevista dalla Costituzione, viene utilizzata anche per scegliere membri di commissioni e altre cariche pubbliche. La decisione arrivata dopo il sorteggio ha portato a un cambiamento immediato nelle nomine e ha suscitato reazioni contrastanti nel Paese. La scelta, infatti, riflette come un metodo semplice e trasparente possa influenzare le istituzioni e il loro funzionamento quotidiano. Ora, il dibattito si sposta sulla validità di questa pratica.

Il Caso tra le Istituzioni: Quando il Sorteggio Decide il Destino del Paese. Il sorteggio come metodo di selezione nelle istituzioni italiane, lungi dall’essere una novità, è un principio costituzionale radicato nel nostro sistema legale e amministrativo. Un meccanismo che, spesso percepito come eccezionale, si rivela uno strumento fondamentale per garantire imparzialità e risolvere situazioni di stallo, soprattutto in vista del referendum di marzo che potrebbe ridisegnare il volto della giustizia italiana. Il dibattito attuale riporta al centro del dibattito un metodo che, sebbene poco convenzionale, è parte integrante della nostra storia giuridica.🔗 Leggi su Ameve.eu Referendum: Pd, 'Csm a sorteggio? No grazie, non esiste in nessun paese al mondo'Il Partito Democratico si oppone fermamente all’idea di affidare la nomina del Consiglio superiore della magistratura al sorteggio. Ceccanti, un dem per il Sì al Referendum: “È un referendum sulla Costituzione, le nostre scelte dureranno decenni”Il professore Stefano Ceccanti, docente di diritto costituzionale all’Università La Sapienza e ex parlamentare del Pd, ha deciso di sostenere il Sì al referendum. Riforma della giustizia approvata, ora referendum confermativo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La positività della negazione; Il pasticcio costituzionale nella riforma sulla magistratura; REFERENDUM COSTITUZIONALE del 22 e del 23 MARZO 2026: ACQUISIZIONE DISPONIBILITÁ PER ISTITUZIONE DI ELENCO AGGIUNTIVO per Presidenti e Scrutatori; Azione vota sì al referendum sulla separazione delle carriere. Il sorteggio non può essere buono solo per giudicare i ministriAl direttore - Ho letto sul suo giornale il richiamo del presidente Augusto Barbera all’elementare dovere di fact checking, vale a dire di leggere le disposizioni del testo Nordio senza far dire l ... ilfoglio.it Perché la riforma della giustizia non è contro la CostituzioneNel dibattito sul referendum confermativo della riforma sulla separazione delle carriere, una delle accuse più ricorrenti è quella di essere contro la Costituzione . Un’accusa infondata sul piano g ... ilriformista.it «Il sorteggio eliminerà il sistema para-mafioso», afferma il ministro #Nordio. Un’uscita che supera ogni limite istituzionale e che finisce per accomunare, in modo inaccettabile, la magistratura alla criminalità organizzata. x.com Tra polemiche e tensioni politiche, il messaggio del Presidente Mattarella è netto: autonomia e indipendenza della magistratura non sono opinioni, ma pilastri dello Stato. In vista del referendum, un richiamo istituzionale che pesa più di ogni parola di parte. facebook