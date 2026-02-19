Sono stata con tanti uomini e li ho traditi le donne sono tutte diavoli Se ami non tradisci | scontro in diretta tra la vincitrice di The Voice Senior e Giorgia Palmas
Patrizia Conte ha fatto scalpore durante la trasmissione “La volta buona” del 18 febbraio, affermando di aver tradito molti uomini e di considerare le donne tutte diavoli. La cantante, vincitrice di The Voice Senior, ha anche dichiarato che, secondo lei, se si ama davvero, non si tradisce mai. La sua frase ha suscitato molte reazioni tra i presenti, tra cui Giorgia Palmas, che ha risposto con fermezza. La discussione si è accesa in diretta, lasciando gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine.
Patrizia Conte è stata tra le protagoniste della puntata de “ La volta buona ” andata in onda ieri, 18 febbraio. Nel salotto di Caterina Balivo, la vincitrice di “The Voice Senior” ha rivelato un dettaglio inedito della sua vita amorosa. Gli ospiti di Balivo parlavano della lunga relazione tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna, fatta di passione e fedeltà. Sul tema è intervenuta Conte che ha rivelato: “ Io sono una traditrice seriale “. I presenti in studio sono rimasti sorpresi dalla dichiarazione della cantante, che ha proseguito dicendo: “Non sono sposata. Non ho avuto niente, sono stata con tanti uomini e me li sono scelti!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
