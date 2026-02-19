Sono oltre 3700 i potenziali donatori

Il Comune di Vicopisano ha registrato più di 3.700 potenziali donatori grazie al progetto “Una scelta in Comune”. La iniziativa, guidata dall’amministrazione locale, permette ai cittadini maggiorenni di dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità. La scelta si può fare facilmente anche in altri momenti, semplicemente comunicandola agli uffici comunali. La maggior parte dei cittadini ha già espresso la propria decisione, contribuendo a creare una rete di donatori più ampia.

Il Comune di Vicopisano è stato capofila del progetto " Una scelta in Comune ", che consente ai maggiorenni di esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità (o in qualsiasi momento). Ad oggi sono 3.751 le persone maggiorenni che, recandosi agli uffici Anagrafe per fare o cambiare la carta di identità, hanno scelto di dire SÌ alla registrazione nel SIT - Sistema Informativo Trapianti, il database nazionale gestito dal Ministero della Salute. "In aumento, senza sosta, il potenziale numero di donatori: nel 2025 e nei primi mesi del 2026 la percentuale dei consensi ha raggiunto l'83%, con una crescita di circa il 10% negli ultimi anni".