Sono dal dentista | la nuova truffa su WhatsApp che inganna tutti l’allarme degli esperti

Un messaggio truffaldino su WhatsApp, che dice “Sono dal dentista”, ha già mietuto vittime. La truffa si diffonde tramite contatti salvati in rubrica, chiedendo di prestare denaro con scuse plausibili. Gli esperti avvertono che il messaggio sembra reale, ma è un tentativo di raggiro. Chi riceve il messaggio si trova spesso confuso e rischia di cadere nella trappola. La frode si diffonde rapidamente tra amici e parenti, creando insicurezza tra gli utenti. È importante riconoscere subito i segnali di questa truffa.

Un messaggio breve, scritto in modo naturale, arriva da un contatto salvato in rubrica: “ Ciao, puoi prestarmi 1.350 euro? Sono dal dentista, ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera “. Sembra un imprevisto credibile, un’urgenza sanitaria, una richiesta temporanea. In realtà è una nuova truffa che sta facendo registrare un boom di segnalazioni in tutta Italia. Il dettaglio più inquietante? Il messaggio parte davvero dal numero di un amico o di un familiare. E proprio questa apparente normalità abbassa le difese. La dinamica è studiata nei minimi dettagli. Il messaggio è personalizzato con il nome del destinatario e utilizza un tono coerente con quello dell’amico o parente coinvolto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

