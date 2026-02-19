Sondaggio-Ghisleri crollo per Pd e Avs | quanto perdono in pochi giorni

Il sondaggio di Alessandra Ghisleri rivela un calo drastico per il Pd e l'Avs, causato dai recenti sviluppi politici. Il dato emerge da una rilevazione condotta dall’Istituto Only Numbers, trasmessa a Porta a Porta martedì 17 febbraio su Rai 1. Le intenzioni di voto sono cambiate rapidamente, facendo perdere punti importanti ai partiti di governo. La diminuzione si riflette anche nel consenso pubblico, che si è ridotto in modo significativo negli ultimi giorni. Questa tendenza preoccupa i leader politici, che cercano di capire cosa abbia influenzato gli elettori.

Nuova puntata, nuovo sondaggio. A Porta a Porta, in onda martedì 17 febbraio su Rai 1, la rilevazione dell'Istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri. Stando alle cifre, rispetto al rilevamento del 4 febbraio, Fratelli d'Italia guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde qualche decimale. FdI, nonostante ceda lo 0,5 e scenda al 29,3 per cento, rimane saldamente primo partito. A calare - sempre dello 0,5 - anche il Partito democratico di Elly Schlein, che ora si attesta al 22,6 per cento. Passo indietro più contenuto per il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2 e ora vale l'11,1 per cento.