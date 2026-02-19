Smaltimento di toner e cartucce | ci pensa Loda Orobica!

Loda Orobica si occupa di smaltimento di toner e cartucce usate, un servizio essenziale per chi desidera smaltire correttamente materiali potenzialmente dannosi. Molti gettano i toner senza pensarci, ma questa abitudine può provocare inquinamento o problemi legali. La società offre soluzioni pratiche e sicure, evitando che i rifiuti finiscono nelle discariche comuni, dove rischiano di contaminare il suolo e le acque. La raccolta avviene in modo rapido e senza complicazioni, garantendo rispetto delle norme vigenti.

Quante volte a casa o in ufficio ti sei liberato di cartucce e toner usati senza pensarci troppo? Si tratta di un gesto all’apparenza semplice, ma che può avere serie conseguenze non solo per l’ambiente, ma anche a livello legale. Secondo il Decreto Legislativo 15206, infatti, lo smaltimento di questi materiali richiede un processo controllato e rigoroso. In caso di inosservanza, le sanzioni possono arrivare fino a 93.000 euro e le pene detentive fino a due anni. Per i privati la legge impone che i toner esausti vengano conferiti presso i centri di raccolta comunali o i negozi autorizzati. Le ditte e gli studi professionisti devono sottostare invece a iter specifici e documentati per certificare il corretto smaltimento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Smaltimento toner e cartucce: attenzione alle sanzioniLo smaltimento corretto di toner e cartucce è fondamentale per rispettare le normative ambientali e evitare sanzioni.

