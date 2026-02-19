L’Sm Chevaux ha vinto il primo torneo di calcio a 7 del Comitato Uisp Empoli Valdelsa, confermando il suo ruolo di favorito. La squadra ha dominato il torneo, conquistando il titolo con due giornate di anticipo, grazie a una serie di vittorie convincenti. Il secondo posto è andato al Marcignana, che non è riuscito a tenere il passo dei campioni. La competizione si è svolta tra diverse squadre di zona, attirando un buon pubblico e mostrando un alto livello di gioco. La stagione prosegue con altri incontri previsti nelle prossime settimane.

Assegnato il primo titolo della stagione di calcio a 7 nel Comitato Uisp Empoli Valdelsa. L’ Sm Chevaux si è infatti aggiudicato il torneo zonale con due giornate di anticipo. Decisiva l’ultima vittoria per 8-0 sul Ponte a Elsa grazie alla tripletta di Carraro, alla doppietta di Fusco e alle reti di Bencini, Nallathamby e Soloperto. Per il sodalizio di Santa Maria, che lo aveva solo sfiorato nella stagione di debutto 2022-2023 perdendo lo spareggio ‘scudetto’ contro il Capraia, si tratta del primo titolo provinciale. Capitan Lorenzo Bencini e compagni hanno dominato il campionato con 9 vittorie e 2 pareggi in 11 gare, finendo davanti ai campioni in carica del Marcignana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sm Chevaux, campione assoluto. Al secondo posto il Marcignana

