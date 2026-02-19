Sinner sfida Mensik a Doha ma perde | niente semifinali

Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik a Doha, a causa di alcuni errori nel secondo set. L’azzurro aveva iniziato bene il match, vincendo il primo parziale, ma nel secondo ha commesso troppi punti gratuiti che hanno favorito il giovane avversario. La partita si è conclusa con il risultato di 6-4, 3-6, 6-3. Sinner aveva l’opportunità di arrivare in semifinale, ma Mensik ha sfruttato al meglio le occasioni. Ora, il torneo continuerà senza l’italiano.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner all' Atp 500 di Doha, dove l'azzurro affronterà Jakub Mensik in un quarto di finale di grande interesse, con in palio l'accesso alla semifinale del torneo. Il numero uno italiano arriva all'appuntamento dopo due vittorie convincenti: prima il successo in due set contro Tomas Machac (6-1, 6-4), poi l'affermazione su Alexei Popyrin (6-3, 7-5), che ha confermato solidità al servizio e continuità negli scambi. Dall'altra parte, il ceco, numero 13 del ranking Atp, ha guadagnato il pass per i quarti battendo Jan Choinski in rimonta (6-7, 6-2, 6-4) e poi superando con autorità Zhang Zhizhen (6-3, 6-2).