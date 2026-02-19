Sinner riparte da Doha ai quarti incontra Jakub Menšík

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a Doha, dove affronta i quarti di finale contro Jakub Menšík. Dopo aver vinto il suo ultimo torneo, il tennista italiano cerca continuità in un torneo importante. La partita si svolge sulla pista in cemento, dove Sinner ha già dimostrato di essere in forma. La sfida promette spettacolo tra due giovani promesse del tennis mondiale. I tifosi attendono con entusiasmo l’esito di questa sfida, che potrebbe segnare una svolta nella carriera del giocatore italiano.

L'Open ATP 500 di Doha entra nel vivo e Jannik Sinner c'è: dopo aver battuto Tomás Machác e Alexei Popyrin, il numero 2 al mondo oggi incontra Jakub Menšík, testa di serie numero 6, in un match assolutamente inedito. In palio c'è un posto in semifinale che a Sinner farebbe molto comodo per raccogliere un po' di punti ATP e avvicinarsi ad Alcaraz. Dove vedere Sinner-Menšík oggi a Doha in streaming. Puoi seguire tutti i match di Sinner a Doha - a partire da quello di oggi alle 18.

