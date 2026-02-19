Sinner-Mensik per Jannik si avvicina la nuova sfida contro Alcaraz | il pronostico

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale nel torneo 500 di Doha, dove affronterà il ceco Mensik. La partita rappresenta un banco di prova importante per il tennista italiano, che si prepara a sfidare un avversario ancora sconosciuto a livello ATP. Sinner ha mostrato una buona forma nelle ultime partite e ora punta a proseguire il suo cammino nel torneo. La sfida contro Mensik si avvicina e i tifosi attendono con interesse l'incontro.

Il tennista azzurro è arrivato ai quarti nel 500 di Doha dove affronterà il rivale ceco: non ci sono precedenti tra i due a livello di Atp Jannik Sinner non ha avuto grandi problemi per superare gli ottavi del torneo di Doha, dove ha battuto in due set anche l'australiano Popyrin esattamente come aveva fatto con Machac al debutto. E adesso per il numero due del mondo un altro rivale ceco: scopriamo pronostico e quote di Sinner-Mensik in programma giovedì 19 febbraio alle ore 19. Con un break per set, Sinner si è liberato anche dell'australiano Popyrin, ex numero 19 del mondo, e attualmente in torno alla cinquantesima posizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sinner si avvicina: Alcaraz perde punti, la classifica Atp è più serrata. Nuova sfida per il 2026.#Alcaraz- Sinner || La classifica Atp si muove, e Carlos Alcaraz perde qualche punto, aprendo spazi più stretti in vetta.

ATP Doha 2026, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ai quarti di finale. Jakub Mensik sulla strada dell’azzurroCarlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno conquistato i quarti di finale all’ATP di Doha 2026, dopo aver superato i rispettivi avversari negli ottavi.

