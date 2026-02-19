Sinner-Mensik oggi all’Atp Doha 2026 | orario e dove vedere la partita

Jannik Sinner scende in campo oggi, giovedì 19 febbraio, per i quarti di finale dell’ATP Doha 2026. La partita si svolge al Khalifa International Tennis Complex alle 14:00 e sarà visibile in diretta streaming su ATP TV. Il tennista italiano, attualmente secondo nel ranking mondiale, affronta il giovane ceco Jakub Mensik, che ha sorpreso tutti eliminando avversari di alto livello. Sinner cerca una vittoria che potrebbe portarlo in semifinale e rafforzare la sua posizione nel torneo. L'incontro si preannuncia molto combattuto.

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 19 febbraio per i quarti dell’ Atp Doha 2026. Il fuoriclasse italiano, numero 2 del mondo, se la vedrà con il ceco Jakub Mensik. Nel primo turno del torneo del Qatar, Sinner ha battuto Tomas Machac, mentre agli ottavi si è sbarazzato dell’australiano Alexei Popyrin, con il punteggio di 6-3, 7-5 in due set. Non ci sono precedenti tra i due tennisti, che quindi scenderanno in campo uno contro l’altro per la prima volta in carriera. Sinner-Mensik, orario e dove vederla in tv. Il quarto di finale tra Sinner e Mensik si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Tennis (canale 203). 🔗 Leggi su Lapresse.it

