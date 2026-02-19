Sinner-Mensik | chi è l’avversario e dove vedere la gara in tv
Jannik Sinner ha affrontato e sconfitto rapidamente Alexei Popyrin nell’ultimo match, e ora si prepara a sfidare Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. La partita si svolgerà oggi sul campo principale e sarà trasmessa in diretta televisiva. Mensik, giovane talento ceco, si è guadagnato l’accesso a questo turno grazie a una serie di vittorie convincenti. La sfida tra i due promette emozioni e colpi di scena, con Sinner deciso a proseguire il cammino nel torneo.
Non c’è più tempo per rifiatare: dopo aver vinto con la solita autorevolezza la gara contro l’australiano Alexei Popyrin, Jannik Sinner è gìà pronto a tornare in campo per i quarti di finale dell’Atp 500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik, attuale numero 16 del ranking Atp. Chi è l’avversario. Il giovane talento di 20 anni è entrato nella Top 100 nel febbraio 2024 raggiungendo l’attuale posizione, best ranking, nell'agosto 2025 dopo aver vinto il suo primo titolo all'evento Atp Masters 1000 di Miami. Sempre nel torneo in Florida ha sconfitto l’americano Taylor Fritz, e il sei volte campione Novak Djokovic unendosi ad Alcaraz come gli unici adolescenti ad aver ottenuto più vittorie nella Top 5 in un evento dell'Atp Tour in questo secolo e diventando il primo campione ceco dell'Atp Masters 1000 dal 2005. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 19 •DOHA Ore 19:00 Sinner vs Mensik Ore 15:00 doppio Bolelli-Vavassori Vs Heliovaara-Patten •RIO de JANEIRO Ore 00.30 Passaro vs Tabilo (6-4, 6-7, 2-6) Ore 00.30 Berrettini vs Lajovic Forza facebook