Sindaco | Vaccari ritira la disponibilità via libera a Ceccarelli

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Novità sulla questione c andidato sindaco, in vista delle elezioni amministrative del Comune di Arezzo. Vaccari r itira la disponibilità lasciando di fatto via libera a C eccarelli. Il colpo di scena arriva in seguito all’assemblea del Pd di Arezzo riunita all'Hotel Minerva per la scelta del candidato sindaco alle elezioni di primavera. Il presidente di Rondine Franco Vaccari non conferma la sua disponibilità e fa un passo indietro. Con la rinuncia di Vaccari, si spiana così la strada di Vincenzo Ceccarelli, che gode di una maggioranza di consensi nell’assemblea democratica, conclusa dopo le undici di sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gli iscritti del Pd scelgono il candidato sindaco. Ceccarelli o Vaccari? Nome per nome, chi sta con chiL’assemblea comunale del Pd si è conclusa tardi lunedì sera, con quasi 100 iscritti presenti, tra cui tutti i membri di diritto.

Centrosinistra, rispunta Vaccari. Il fondatore di Rondine irrompe nella partita Ceccarelli-DonatiNel centrosinistra di Arezzo torna in campo Riccardo Vaccari, fondatore di Rondine.

Lettera aperta a Franco Vaccari Caro Franco , Noi ci conosciamo poco ma ho deciso di scriverti questa lettera aperta perché c’è da ridare un sogno alla città di Arezzo . Ti capisco, meglio restare sindaco di Rondine a coltivare sogni e speranze, ma oggi la nost facebook