Durante le ultime Olimpiadi, i comportamenti dei tifosi italiani sono peggiorati, portando a scontri e insulti in più di un’occasione. Le immagini di proteste e parole dure hanno mostrato un lato poco sportivo del nostro Paese, con simulazioni e discussioni furiose che hanno rovinato l’atmosfera. San Siro, simbolo di passione e gioia, si è trasformato in un campo di tensione e litigiosità. La festa olimpica è durata poco e ora il clima torna a essere teso.

Lo spirito olimpico è durato meno di un gatto in tangenziale. Una settimana, poco più. Poi San Siro ha smesso i panni di territorio di buoni sentimenti per tornare l’arena che è sempre stata. Anzi, peggio. Le prime due uscite dopo le emozioni travolgenti della cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano Cortina sono state da bollino rosso e divieto di visione ai minorenni. Prima la simulazione di Bastoni e l’esultanza truffaldina, la gazzarra di Comolli e Chiellini faccia a faccia con l’arbitro all’imbocco degli spogliatoio, le mancate scuse immediate dei protagonisti e quelle non del tutto convincenti successive. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Simulazioni, liti e insulti: siamo un popolo di antisportivi (e l’effetto Olimpiade è stato cancellato)

