Simulazioni come a Medicina | così Start Romagna prepara i nuovi conducenti

Start Romagna organizza simulazioni per i futuri conducenti di auto. La causa sono le difficoltà incontrate dai candidati durante l’esame di teoria e pratica. Le sessioni assomigliano alle prove di Medicina, con esercizi pratici e domande di teoria, e si svolgono in ambienti simili a quelli reali di guida. I partecipanti possono così allenarsi e migliorare le proprie capacità prima dell’esame ufficiale. Queste simulazioni puntano a rendere più sicuri i nuovi automobilisti prima di affrontare la prova reale.

Quiz da 70 domande e ripetizioni mirate prima dell'esame Cqc. Un modello innovativo di reclutamento e formazione per garantire occupazione stabile nel trasporto pubblico Un po' come le simulazioni del test di Medicina, un po' come quelle sessioni di ripetizione che precedono un esame importante. Con questo spirito, nel bacino di Rimini sono partite le prove generali per il conseguimento della Cqc (Carta di Qualificazione del Conducente), il titolo professionale indispensabile per trasportare passeggeri, organizzate da Start Romagna nell'ambito del progetto Scuderia. Un banco di prova prima della tappa decisiva, nonché un momento strutturato di aiuto allo studio e accompagnamento verso il test finale.