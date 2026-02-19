Simbolotto estrazione di oggi 19 febbraio 2026 | Lotto
Oggi, 19 febbraio 2026, alle ore 20, si tiene l’estrazione del Simbolotto, collegato alle estrazioni del Lotto. La causa di questa estrazione è la volontà di offrire ai giocatori un modo diverso di tentare la fortuna, con simboli e combinazioni uniche. Questa sera, i partecipanti attendono con ansia i numeri e i simboli che potrebbero cambiare le loro scommesse. Il gioco si svolge quattro volte alla settimana, coinvolgendo milioni di appassionati in tutta Italia. L’estrazione di oggi si svolge come di consueto nel rispetto delle regole stabilite.
Estrazione Simbolotto di oggi, 19 febbraio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 19 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l'estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di febbraio la ruota associata al gioco è quella di Cagliari. Ma quali sono i simboli vincenti dell'estrazione di oggi, 19 febbraio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 19 Febbraio 2026
Esulta la Campania con il Lotto. Nel concorso di martedì 17 febbraio ad Aversa, un fortunato giocatore si è assicurato una vincita da ben 222.826,09 euro grazie al Simbolotto. La vincita, che è più alta dell'anno, è stata registrata nel punto vendita di Via Giusep