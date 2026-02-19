Silva la sospensione del progetto non basta Guarda | Rischio disastro ambientale senza precedenti

Silva, un'azienda di Montecchio Precalcino, ha annunciato che sospendere il progetto non risolve il problema. La società avverte che senza interventi concreti si rischia un disastro ambientale senza precedenti, poiché il sito si trova in una zona critica per le falde acquifere. Le acque sotterranee, infatti, riforniscono non solo il Vicentino, ma anche la provincia di Padova. La preoccupazione è crescente tra gli abitanti, che temono danni irreparabili al territorio e alle risorse idriche.

Il sito Silva (società del gruppo Ecoeridania, ex Safond-Martini) di Montecchio Precalcino si trova in un'area di ricarica delle falde che alimentano non solo il vicentino, ma anche la provincia di Padova. Un eventuale inquinamento dovuto al trattamento di rifiuti speciali pericolosi potrebbe compromettere l'acqua potabile di migliaia di cittadini padovani. Per questo i sindaci del padovano dei comuni coinvolti, dodici, hanno espresso forte opposizione al progetto di ampliamento, scrivendo direttamente alla Regione Veneto per chiedere una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) più rigorosa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Germania, oltre 200mila litri di petrolio fuoriusciti dall’oleodotto: rischio disastro ambientaleIn Germania, un incidente alla stazione di pompaggio nel Brandeburgo ha provocato la fuoriuscita di oltre 200mila litri di petrolio dall’oleodotto, sollevando preoccupazioni per un possibile disastro ambientale di vasta portata. Farmaci GLP-1: per dimagrire non basta la “puntura”. Ecco il rischio salute dopo la sospensioneI farmaci GLP-1, come Ozempic, Wegovy e Mounjaro, sono strumenti importanti nella gestione dell’obesità e del diabete. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caso Silva, l’Autorità di Bacino chiede la sospensione dell’iter e l’Ulss 7 boccia il progetto; Silva, chiesta la sospensione dell'iter autorizzativo in attesa dell'approvazione delle aree di salvaguardia; VENEZIA | AMPLIAMENTO SILVA: L’AUTORITA’ DI BACINO CHIEDE LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA; Caso Silva, anche l’Autorità di Bacino frena l’impianto: chiesta la sospensione dell’iter autorizzativo. REGIONE VENETO* : «SILVA, DOPO LA RICHIESTA DELLA REGIONE, L’AUTORITÀ DI BACINO CHIEDE LA SOSPENSIONE DELL’ITER AUTORIZZATIVO»L'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha chiesto la sospensione dei procedimenti autorizzativi che potrebbero interferire con le aree di ... agenziagiornalisticaopinione.it Padovano e Vicentino col fiato sospeso? «Il venerdì 13 del piano Silva»Con una decisione «clamorosa ma non del tutto inaspettata, l'Ulss 7 e l'Autorità di bacino delle Alpi orientali fanno cadere una tegola pesantissima» sul progetto per il potenziamento dell'area ex Saf ... vicenzatoday.it Dopo la sospensione per doping l’azzurra ha vinto il ricorso, ma resterà fuori dalla staffetta. E le mancano i punti necessari per la mass start facebook