Sighel Olimpiade amara | non va in finale la fuga dopo la delusione

Sighel non è riuscito a raggiungere la finale alle Olimpiadi, lasciando il pubblico deluso. Dopo aver iniziato con una prestazione brillante e conquistato una medaglia nella staffetta mista, l’atleta si è trovato in difficoltà nelle gare successive. La sua delusione è stata forte, tanto che si è allontanato subito dopo l’eliminazione, senza rilasciare dichiarazioni. La sua avventura ai Giochi si è conclusa in modo inatteso, lasciando spazio a molte domande sul suo futuro sportivo. La gara di oggi ha chiuso definitivamente il suo percorso a questa edizione.

Un'Olimpiade iniziata nel modo migliore e poi improvvisamente capovolta. Il percorso ai Giochi di Sighel si è trasformato in una parabola inattesa, lontana da quella che l'atleta aveva immaginato dopo l'esordio trionfale con la medaglia nella staffetta mista, momento che lo aveva consacrato al grande pubblico anche per il suo arrivo spettacolare e fuori dagli schemi. Quel successo sembrava l'inizio di un cammino in ascesa, tra entusiasmo, popolarità e ambizioni di podio nelle gare individuali. Invece, gara dopo gara, la situazione si è complicata fino a cambiare radicalmente volto. Nella semifinale dei 500 metri, l'azzurro è finito a terra dopo un contatto con il canadese Laoun, che ha tentato il sorpasso all'interno a due giri dalla fine.