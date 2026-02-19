Sicurezza il Comandante dei carabinieri dice che non hanno personale | Mancano 10.200 unità

Il Comandante dei Carabinieri ha spiegato che la mancanza di circa 10.200 agenti compromette le operazioni quotidiane. La carenza, pari all’8,5% della forza richiesta dalla legge, riduce la presenza sul territorio e la capacità di intervento. La diminuzione del personale si riflette anche sulla copertura delle zone più sensibili, come i quartieri periferici e le zone rurali. Questa situazione mette sotto pressione il sistema di sicurezza, che fatica a garantire un servizio adeguato ai cittadini. La questione rimane centrale per il futuro delle forze dell’ordine.

"L'Arma registra una carenza di quasi 10.200 unità, corrispondente a circa l'8,5% della forza prevista dalla legge. Questo deficit condiziona le unità operative", dice il Comandante dei carabinieri, Salvatore Luongo. L'allarme riapre il dibattito sulla sicurezza dopo le ultime misure repressive varate dal governo.