Sicurezza android si fa più severa google vieta migliaia di sviluppatori e milioni di app poco affidabili

Google ha deciso di vietare migliaia di sviluppatori e milioni di app considerate poco affidabili, per rafforzare la sicurezza di Android. La causa di questa scelta deriva dall’aumento di applicazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale, spesso per scopi dannosi. Grazie a queste nuove misure, il sistema può identificare e bloccare malware generato dall’IA prima che colpisca gli utenti. La mossa mira a proteggere chi scarica le app da rischi crescenti, mantenendo Android più sicuro.

l'adozione diffusa di modelli di intelligenza artificiale ha fortemente rafforzato la sicurezza di android, consentendo di intercettare malware generato da IA prima che raggiunga gli utenti. i dati del 2025 indicano un miglioramento notevole nel contrasto alle minacce digitali e nella protezione della privacy, grazie a controlli automatizzati e a una verifica continua del rischio. sicurezza android potenziata dall'ia: blocco di app dannose e account sviluppatore. nel corso del 2025, google ha impedito l'ingresso nel play store di oltre 1,75 milioni di app che violavano le policy e ha rimosso oltre 80.

Android auto e le app video ancora supportate da googleGoogle ha annunciato a IO 2025 che Android Auto continuerà a supportare le app video, anche durante le soste alla guida.

