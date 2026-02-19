si getta dal balcone in fuga da marito violento ferita anche la figlia che ha tentato di fermarla

Una donna si è lanciata dal balcone al primo piano per scappare dal marito violento, che voleva rientrare in casa. La donna aveva già subito aggressioni e l’ultima volta, a novembre, era stata picchiata con un colpo che le aveva provocato trenta giorni di prognosi. La figlia ha tentato di fermarla, ma è rimasta ferita anche lei. La polizia ha arrestato l’uomo, mentre la donna e la bambina sono state portate in ospedale. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Si butta dal balcone al primo piano quando il marito, che era stato di recente sottoposto ad allontanamento dalla casa famiglia con applicazione poi revocata del braccialetto elettronico per aver picchiato la donna lo scorso novembre con trenta giorni di prognosi, annuncia di voler tornare nell’abitazione. È avvenuto, come riportano Resto del Carlino e Gazzetta di Modena, ieri intorno alle 17 a Medolla, nella Bassa modenese. La figlia tenta di fermarla: entrambe in ospedale La 38enne è finita all’ ospedale e la caduta è stata attutita dall’intervento della figlia, che ha tentato di fermarla. Anche lei è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

