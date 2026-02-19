Shpendi Corazza e Cerri | Ci rialzeremo

Cristian Shpendi, Alberto Cerri e Tommaso Corazza hanno deciso di restare uniti e di non perdere fiducia dopo le ultime difficoltà del Cesena. Durante l’incontro di ieri sera, organizzato dal presidente del club Ki Birichin di Savignano, i giocatori hanno rassicurato i tifosi, promettendo di lavorare duramente per rialzarsi. La serata si è svolta alla Locanda Antiche Macine, tra scambi di opinioni e qualche sorriso, mentre il team cerca di recuperare terreno in campionato. I tifosi attendono risposte sul campo nei prossimi incontri.

Il momento in casa Cesena è delicato ma i bianconeri non demordono. Hanno tranquillizzato i loro tifosi Cristian Shpendi, Alberto Cerri e Tommaso Corazza, nella serata dedicata al Cavalluccio organizzata come ogni anno da Tiziano Guerra, presidente del club Ki Birichin di Savignano, e Gabriele Evangelisti vicepresidente, alla Locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano. "Stiamo – ha detto Shpendi – lavorando per cercare di riprenderci fin dalla prossima partita. Il primo obiettivo è raggiungere i punti per la salvezza per poi lottare per i playoff". "Di certo crediamo nei playoff – gli ha fatto seguito Cerri – anche se le ultime prestazioni non sono state positive.