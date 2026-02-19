Short track staffetta argento Fontana nella storia | 14 medaglie

Arianna Fontana ha conquistato l’argento nella staffetta 3000 metri di short track ai Giochi di Milano Cortina, battendo il record di Edoardo Mangiarotti. Con questa medaglia, l’atleta italiana diventa la donna più medagliata di sempre alle Olimpiadi, superando un record storico. La staffetta ha offerto un finale emozionante, con una rimonta decisiva nelle ultime curve. La vittoria si aggiunge a una lunga carriera ricca di successi, portando l’Italia tra le nazioni più competitive nello short track. La medaglia rappresenta un risultato di grande rilievo per l’Italia olimpica.

Arianna Fontana supera Edoardo Mangiarotti. Con l’argento nella staffetta short track 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina, l’azzurra diventa la più medagliata di sempre alle Olimpiadi. Con la quattordicesima strappa il record ad un mito dello sport italiano, lo schermidore che tra il 1936 e il 1960 fu capace di conquistare 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi (8 medaglie nella spada e 5 nel fioretto) nell’arco di 5 edizioni dei Giochi. Oltre a quelle nei Giochi, Mangiarotti vinse anche 26 medaglie a livello mondiale, metà delle quali d’oro. Arianna Fontana, da parte sua, ha vinto 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi da Torino 2006 a Milano Cortina, passando per Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang e Pechino 2022, ovvero sei edizioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

