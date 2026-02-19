Shia LaBeouf fuori controllo tra aggressioni e pugni | il giudice lo rilascia su cauzione ma i fan sono preoccupati

Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans durante i festeggiamenti del Martedì Grasso, dopo aver aggredito un uomo e scagliato pugni. L’attore, noto per i ruoli in “Transformers” e “Disturbia”, ha avuto un comportamento violento che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Il giudice ha deciso di rilasciarlo su cauzione, ma i suoi fan sono preoccupati per le sue condizioni. La scena di LaBeouf che si scaglia contro la gente ha fatto il giro dei social. La sua prossima apparizione pubblica resta incerta.

Shia LaBeouf, l’attore diventato famoso con “ Transformers ” e “ Disturbia ”, è stato arrestato durante i festeggiamenti del Martedì Grasso a New Orleans. L’episodio, avvenuto in un locale di Royal Street poco dopo la mezzanotte, ha coinvolto più persone e ha attirato l’attenzione dei media internazionali. LaBeouf avrebbe preso a pugni due uomini dopo essere stato allontanato dal locale e successivamente avrebbe colpito ancora la stessa persona, oltre ad aggredire un’altra persona al naso. L’attore è stato portato in ospedale per le ferite riportate e poi rilasciato su cauzione, con l’obbligo di presentarsi in tribunale il 19 marzo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

