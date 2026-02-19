Shia LaBeouf e Mia Goth si sono lasciati un anno fa in modo nascosto, dopo un rapporto turbolento. La rottura si è verificata nel 2025, poco prima dell’arresto di LaBeouf a New Orleans, durante i festeggiamenti del Mardi Gras. La coppia aveva vissuto momenti intensi e complicati, che hanno influenzato la loro relazione. La notizia è stata resa pubblica solo ora, quando si è scoperto che avevano già preso strade separate da tempo. La loro storia resta al centro dell’attenzione degli appassionati di gossip.

Poche ore dopo l’arresto di Shia LaBeouf a New Orleans, avvenuto durante i festeggiamenti del Mardi Gras, è stata diffusa la notizia della separazione da Mia Goth, avvenuta in gran segreto un anno fa, nel 2025. I due avrebbero avuto un rapporto complicato da sempre, e in effetti la loro relazione ha subito parecchi stop nel corso del tempo. Shia LaBeouf e Mia Goth si sono separati. La loro è stata una lunghissima storia d’amore, non priva, purtroppo, di difficoltà e tensioni. Dal 2012, Shia LaBeouf e Mia Goth hanno avuto una relazione ma, tra crisi e addii, sono sempre tornati insieme. Questa volta, però, non ci sarebbero i presupposti per ricominciare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shia LaBeouf e Mia Goth separati da un anno in segreto, i motivi: “Legame complicato”

Arrestato l'attore Shia LaBeouf per una rissa in un localeNelle prime ore di ieri, 17 febbraio, Shia LaBeouf è stato arrestato per aver partecipato a una rissa durante i festeggiamenti del Mardi Gras a New Orleans.

Arrestato Shia LaBeouf dopo una festa di CarnevaleShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo aver partecipato a una festa di Carnevale, perché avrebbe preso parte a una rissa scoppiata durante l’evento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.