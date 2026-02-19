Sherlock Holmes – Il Mastino dei Baskerville al Teatro Ciak | una nuova avventura firmata Stabile del Giallo

Sherlock Holmes – Il Mastino dei Baskerville è in scena al Teatro Ciak di Roma a causa di una produzione della Stabile del Giallo. Lo spettacolo porta sul palco una storia classica rivisitata, con interpretazioni intense di Marco Imparato e Guido Targetti. La regia di Anna Masullo dà vita a scene coinvolgenti e atmosfere misteriose. La rappresentazione si svolge in un teatro recentemente rinnovato, che accoglie il pubblico con un ambiente suggestivo. La prima dello spettacolo si è tenuta ieri sera, attirando molti appassionati del genere.

Sherlock Holmes – Il Mastino dei Baskerville in scena al Teatro Ciak di Roma: una nuova avventura firmata Stabile del Giallo con Marco Imparato e Guido Targetti, regia di Anna Masullo. Divertimento e suspense con l'aggiunta dell'arte della deduzione. Indagini mozzafiato, colpi di scena e un epilogo davvero sorprendente. È in arrivo al Teatro Ciak di Roma una delle più famose peripezie del mitico e incontrastato principe dei detective, Sherlock Holmes – Il Mastino dei Baskerville di Sir Arthur Conan Doyle, un giallo che è anche fantasy, gothic e avventura in un vertiginoso e inimitabile intreccio di generi.