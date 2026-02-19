Sgombero ex Scalo Merci Missione Parma | Celebrata un’operazione che andava fatta anni fa

Da parmatoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Missione Parma spiega che lo sgombero dell’ex Scalo Merci è stato possibile dopo anni di attese e tentativi falliti. La causa dell’azione è la presenza di persone e attività abusive che occupavano l’area da tempo. Questa mattina, agenti e forze dell’ordine sono intervenuti in modo deciso, rimuovendo i materiali abbandonati e liberando lo spazio. L’operazione rappresenta un passo importante per riqualificare quella zona, che da anni attende interventi concreti. La rimozione ha portato a una svolta nella gestione dell’area.

"Da anni, tra il sindaco e l’assessore De Vanna, si susseguono annunci e progetti sempre rimandati al futuro: “si farà”, “sorgerà”, “troverà una destinazione”. Nel frattempo, però, nulla di concreto è stato realizzato" “Ad un tratto qualcuno si mosse”: così l’associazione Missione Parma commenta quanto avvenuto questa mattina all’ex Scalo Merci, dove è stato effettuato l’ennesimo sgombero dell’area. Missione Parma sottolinea inoltre come l’amministrazione sia alla guida della città dal giugno 2022 e ritiene che “siano serviti quasi quattro anni per arrivare a un minimo intervento di pulizia e sgombero dell’area”.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

