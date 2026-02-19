Sgombero ex Scalo Merci Missione Parma | Celebrata un’operazione che andava fatta anni fa

L’associazione Missione Parma spiega che lo sgombero dell’ex Scalo Merci è stato possibile dopo anni di attese e tentativi falliti. La causa dell’azione è la presenza di persone e attività abusive che occupavano l’area da tempo. Questa mattina, agenti e forze dell’ordine sono intervenuti in modo deciso, rimuovendo i materiali abbandonati e liberando lo spazio. L’operazione rappresenta un passo importante per riqualificare quella zona, che da anni attende interventi concreti. La rimozione ha portato a una svolta nella gestione dell’area.

"Da anni, tra il sindaco e l’assessore De Vanna, si susseguono annunci e progetti sempre rimandati al futuro: “si farà”, “sorgerà”, “troverà una destinazione”. Nel frattempo, però, nulla di concreto è stato realizzato" “Ad un tratto qualcuno si mosse”: così l’associazione Missione Parma commenta quanto avvenuto questa mattina all’ex Scalo Merci, dove è stato effettuato l’ennesimo sgombero dell’area. Missione Parma sottolinea inoltre come l’amministrazione sia alla guida della città dal giugno 2022 e ritiene che “siano serviti quasi quattro anni per arrivare a un minimo intervento di pulizia e sgombero dell’area”.🔗 Leggi su Parmatoday.it Ex scalo merci, Chiastra: "Bene lo sgombero, ancora in attesa di un progetto serio e realizzabile"L’ex Scalo Merci di Chiastra è stato sgomberato con successo, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. "Ex Scalo Merci: quattro anni persi, rimangono solo i disperati”Ex Scalo Merci: quattro anni persi, rimangono solo i disperati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Camposampiero, la polizia locale sgombera l’ex scalo merci. Al via l'operazione di rigenerazione dell'ex scalo merci: il commento del sindaco Michele Guerra - VideoE' partita l’operazione di rigenerazione dell’ex scalo merci: ecco il commento del sindaco Michele Guerra al microfono di Michele Ceparano. gazzettadiparma.it Ex scalo merci: avviato il percorso di riqualificazione - FotoAl via questa mattina le operazioni congiunte, coordinate dalla questura, che consentono di avviare l’articolato programma di interventi sull’area dell’Ex scalo merci di viale Fratti, con l’obiettivo ... gazzettadiparma.it Controlli della polizia locale contro degrado e accattonaggio molesto: sgomberato l’ex scalo merci della stazione, allontanati cittadini stranieri e sequestrati stupefacenti in piazza Vittoria facebook