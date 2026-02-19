Sgomberato l' ex Scalo Merci | al via il percorso per la riqualificazione

La mattina di oggi, la Questura di Parma ha portato a termine lo sgombero dell’ex Scalo Merci di viale Fratti, a causa di insediamenti abusivi e attività illegali. Le operazioni hanno coinvolto numerosi agenti e hanno permesso di liberare l’area da persone e materiali non autorizzati. Ora, il Comune ha avviato un progetto di riqualificazione che prevede il recupero dello spazio e interventi di sicurezza. Le autorità continuano a monitorare la zona per evitare nuovi insediamenti improvvisati. La fase successiva prevede il rilancio dell’area in modo ordinato.

Da subito verrà potenziata l'illuminazione e installate telecamere. Verrà creato un parcheggio temporaneo per la polizia locale e il personale Asl. Nella seconda parte del 2026 l'avvio dei lavori finanziati con 5.5 milioni di euro Il percorso è stato finalizzato all'accompagnamento delle persone, che avevano trovato nello Scalo Merci un riparo temporaneo, verso servizi e percorsi di supporto adeguati. Parallelamente, i diversi settori comunali - Opere Pubbliche, Manutenzioni e Facility Management, Transizione Ecologica, Patrimonio e Mobilità -, in coordinamento con IREN Ambiente e ASL, hanno provveduto a garantire condizioni di maggiore sicurezza, decoro e fruibilità degli spazi.