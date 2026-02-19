Durante la Conferenza di Monaco, Christine Lagarde ha annunciato che la Bce si prepara a intervenire come prestatore di ultima istanza, a causa della crescente instabilità dei mercati e delle tensioni geopolitiche. La decisione nasce dalla difficoltà di mantenere la stabilità finanziaria in un quadro globale complesso, con le valute più forti che minacciano di influenzare negativamente l’economia europea. La Bce si appresta a intervenire direttamente, offrendo liquidità alle banche per contrastare le crisi di solvibilità. La mossa punta a rafforzare la posizione dell’Euro in un contesto di sfide crescenti.

«La Bce deve essere preparata per un contesto più volatile», ha detto la presidente della Bce. L’interdipendenza economica, un tempo garanzia di stabilità, «ora è una fonte di vulnerabilità». Per un’Unione europea, la conclusione è perciò netta: «Dobbiamo compiere una transizione verso l’autonomia strategica». LA RISPOSTA operativa è l’estensione dell’Eurep, la linea «repo» (prestiti a brevissimo termine, anche a scadenza di un giorno) creata nel 2020, che verrebbe trasformata in uno strumento «permanente e globale». Dal terzo trimestre 2026, tutte le banche centrali del mondo – salvo esclusioni per sanzioni, riciclaggio o finanziamento del terrorismo – potranno ottenere fino a 50 miliardi di euro in cambio di garanzie di alta qualità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sfida al dollaro, la Bce diventa prestatore di ultima istanza

Bce tiene i tassi fermi al 2%, discusso il tema dei cambi euro-dollaroLa Banca centrale europea mantiene i tassi di interesse al 2%, come previsto.

Trump esulta per il dollaro in discesa. Germania terrorizzata, Bce in panneLa giornata si apre con l’entusiasmo di Donald Trump, che esulta per il calo del dollaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.