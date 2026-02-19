Seth Rollins nel suo Monte Rushmore | tra i migliori di sempre?

Seth Rollins ha deciso di mettere in discussione la sua posizione tra le leggende della WWE, facendo riferimento alle grandi star e ai talenti che hanno segnato la storia del wrestling. La sua riflessione nasce dalla convinzione di aver contribuito in modo deciso a elevare lo spettacolo, anche grazie alle vittorie e alle sfide affrontate nel ring. Rollins ha sottolineato come alcune icone siano diventate simboli, mentre altri hanno spinto i limiti delle proprie capacità. La discussione su chi meriti di entrare nel suo “Monte Rushmore” continua a infiammare gli appassionati.

Seth Rollins offre una lettura articolata della storia WWE, distinguendo tra figure simbolo e atleti di grande talento che hanno definito il livello del ring nel corso degli anni. L'intervento presenta una panoramica chiara su chi, secondo l'interprete, incarna l'evoluzione della disciplina e l'impatto sulle prestazioni in arena. Tra le icone principali indicate, Rollins cita Hulk Hogan, Bruno Sammartino, The Rock e Stone Cold Steve Austin, nomi che definiscono la portata storica della WWE e la loro influenza sulle generazioni successive. Per quanto riguarda l'abilità tecnica sul ring, la discussione evidenzia una serie di protagonisti di alto livello: Shawn Michaels, Eddie Guerrero, Dynamite Kid, Bret Hart, Ric Flair, Dusty Rhodes, Bryan Danielson e AJ Styles.