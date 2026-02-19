Seth Rollins | Lo split dello Shield ci è stato praticamente imposto

Seth Rollins ha dichiarato che lo scioglimento di The Shield si è verificato praticamente per imposizione. La causa principale è stata una decisione presa dall’alto, senza coinvolgere direttamente i tre wrestler. Rollins ha raccontato di aver tentato di mantenere uniti i compagni, ma alla fine le divergenze e le pressioni esterne hanno portato alla separazione. La presenza di tensioni tra i membri ha reso difficile proseguire insieme, spingendo ciascuno verso strade diverse. La fine del trio ha segnato un cambiamento nella carriera di tutti e tre.

Seth Rollins, Roman Reigns e Jon Moxley sono diventati tutti grandi star a pieno titolo, ma c’è stato un tempo in cui erano conosciuti collettivamente come The Shield. Insieme come The Shield, il trio ai tempi era una minaccia per chiunque e la loro separazione ha sconvolto il mondo del wrestling quando Seth Rollins ha tradito i suoi compagni. Parlando della sua esperienza nello Shield al Club Shay Shay, Seth Rollins ha chiarito che la rottura non era qualcosa per cui i membri del gruppo fossero pronti. Il Visionario ha spiegato che volevano essere dei babyface e ritenevano che il trio avesse ancora molto da dare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

