Sesto Ecolò boccia Sforzi e propone Corsi

A Sesto, il dibattito sulle primarie si complica dopo che Ecolò ha bocciato la proposta di Sforzi, il leader del centrosinistra. La decisione è arrivata durante una riunione di maggioranza, dove si è deciso di preparare un regolamento per eventuali primarie future. Questo documento servirà alle varie forze politiche per decidere se e come partecipare alle consultazioni. Nel frattempo, la questione resta aperta e ancora senza una soluzione definitiva, lasciando incertezza sul percorso che porterà alle prossime elezioni comunali.

Primarie sì o primarie no? Il rebus, nel fronte del centrosinistra a Sesto in vista delle prossime amministrative, non è stato sciolto nella riunione di maggioranza di due sere fa che, però, ha lavorato alla predisposizione di un regolamento per eventuali primarie che ogni forza politica porterà all'attenzione delle proprie assemblee. Il tema è più che mai caldo dopo la presa di posizione forte di Ecolò - Europa Verde che ha protestato vivacemente per le fughe in avanti rappresentate dalla presentazione di alcune candidature a sindaco per le elezioni di primavera ancor prima che la discussione sui punti programmatici si sia conclusa. Lo stupore di Ecolò, deriva anche dal fatto che che entrambi non indichino un candidato del loro partito, ma di un altro, malgrado insieme i due partiti alle scorse regionali abbiano raccolto quasi ... Dopo la rottura tra Casa Riformista/Italia Viva e la maggioranza di centrosinistra che guida il comune (Ecolò-Europa Verde, Pd, Per Sesto e Sinistra Italiana) sul tema dell'allungamento della pista di #Peretola (su cui il comune di Sesto insieme agli altri comuni