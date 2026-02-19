Serie di valanghe sulle Alpi in Austria | tre morti e un ventenne ferito in gravi condizioni
Una serie di valanghe nelle Alpi a causa delle abbondanti nevicate ha causato tre morti e un giovane di 20 anni in gravi condizioni. Le slavine si sono staccate tra Tirolo e Vorarlberg, coinvolgendo escursionisti e sciatori che stavano attraversando le zone montuose. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvare le vittime. La neve fresca e le temperature in calo hanno aumentato il rischio di nuove slavine. La situazione resta pericolosa e si monitorano attentamente le condizioni in quota.
Tre persone sono morte e un ventenne è ricoverato in gravi condizioni dopo una serie di valanghe tra Tirolo e Vorarlberg. Le vittime sono un turista olandese di 71 anni, uno scialpinista tedesco di 44 e un altro sciatore, travolto da una massa di neve.🔗 Leggi su Fanpage.it
Valanghe sulle Alpi: tre morti e diversi feriti tra Lombardia e TrentinoTre persone sono morte e altre sono rimaste ferite tra Lombardia e Trentino a causa di valanghe.
Il sabato nero. Tre valanghe sulle Alpi. Morti quattro escursionistiIl weekend si trasforma in tragedia sulle Alpi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Meteomont carabinieri: allerta valanghe sulle Alpi, a febbraio 10 mortiMilano, 11 feb. (askanews) – Febbraio, sulla catena Alpina, è iniziato con una serie ... msn.com
VIDEO IMPRESSIONANTE, continuano i distacchi di valanghe nelle più note località sciistiche, qui siamo nel comprensorio di Courmayeur m, in val Veny, una valanga di distacca in diretta mentre i turisti si stanno godendo la giornata nella località. La valanga facebook
