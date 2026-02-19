Serie di valanghe sulle Alpi in Austria | tre morti e un ventenne ferito in gravi condizioni

Una serie di valanghe nelle Alpi a causa delle abbondanti nevicate ha causato tre morti e un giovane di 20 anni in gravi condizioni. Le slavine si sono staccate tra Tirolo e Vorarlberg, coinvolgendo escursionisti e sciatori che stavano attraversando le zone montuose. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvare le vittime. La neve fresca e le temperature in calo hanno aumentato il rischio di nuove slavine. La situazione resta pericolosa e si monitorano attentamente le condizioni in quota.

Tre persone sono morte e un ventenne è ricoverato in gravi condizioni dopo una serie di valanghe tra Tirolo e Vorarlberg. Le vittime sono un turista olandese di 71 anni, uno scialpinista tedesco di 44 e un altro sciatore, travolto da una massa di neve.🔗 Leggi su Fanpage.it

Valanghe sulle Alpi: tre morti e diversi feriti tra Lombardia e TrentinoTre persone sono morte e altre sono rimaste ferite tra Lombardia e Trentino a causa di valanghe.

Il sabato nero. Tre valanghe sulle Alpi. Morti quattro escursionistiIl weekend si trasforma in tragedia sulle Alpi.

