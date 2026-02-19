Il Carpi ha annunciato che ospiterà il Bra domenica, una partita che segna il debutto tra le due squadre al ’Cabassi’. La sfida nasce dalla diversa situazione di classifica: il Carpi cerca punti per evitare la retrocessione, mentre il Bra vuole consolidare la sua posizione in zona sicura. Negli ultimi due mesi, le prestazioni di entrambe sono cambiate radicalmente, trasformando quella che sembrava una partita facile in un confronto decisivo per la salvezza. La partita si preannuncia combattuta e ricca di tensione.

CARPI Sarà una prima volta assoluta al ’Cabassi’ quella di domenica fra il Carpi e il Bra. Gli ultimi due mesi agli antipodi come rendimento per le due squadre hanno trasformato quello che a fine novembre sarebbe stato un testa-coda in una delicata sfida salvezza. Lo scorso 30 novembre, infatti, dopo il colpo di Pontedera, ultimo successo della truppa di Cassani, il Carpi era volato al 4° posto a 24 punti al fianco del Guidonia, mentre i piemontesi si trovavano al penultimo posto a 11, davanti solo alla Torres a 8, dopo l’1-1 strappato in 10 contro 11 sul campo del Forlì. Un rassicurante margine di 13 punti che oggi – due mesi e mezzo dopo – si è ridotto ad appena 4 con le due squadre che sono le prime fuori dalla zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi ospita il Bra. Ora è sfida salvezza

Serie C. Il Carpi in difficoltà ospita la Ternana. Mister Cassani: "Ora una scossa»Il Carpi, reduce da un periodo difficile con tre pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime sei gare, affronta oggi la Ternana al

Calcio a 5: In Serie B il Bagnolo ospita la Mattagnanese. L’Olimpia a Rovereto prova lo scatto salvezzaQuesta sera il Bagnolo affronta in casa la Mattagnanese, in una partita che può essere decisiva per la classifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.