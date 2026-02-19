Samuele Moretti si è fratturato il quarto metacarpo della mano destra durante un allenamento della Fortitudo, a causa di uno scontro accidentale con un compagno. La squadra si trova così di fronte a un nuovo problema nel settore lunghi, con i prossimi esami medici in programma oggi. La situazione mette in difficoltà il roster, che già fatica a trovare alternative valide. Moretti dovrà restare fuori almeno un mese, lasciando il team senza uno dei suoi giocatori più utilizzati. La Fortitudo si prepara a gestire questa emergenza.

Un fulmine a ciel sereno. La sfortuna continua a bersagliare la Fortitudo. Durante l’allenamento di ieri mattina, in uno scontro con un compagno di squadra, Samuele Moretti ha riportato una frattura del IV metacarpo della mano destra. La situazione è apparsa subito chiara e con gli accertamenti strumentali a cui il giocatore è stato immediatamente sottoposto hanno confermato il trauma. L’ennesima tegola di una stagione, o meglio di un biennio sfortunato per la Fortitudo che non riesce a trovare pace con un organico sempre alle prese con l’emergenza. Fuori Lee Moore, indisponibili ancora per lungo tempo Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti, adesso l’infortunio di Moretti va a privare coach Attilio Caja, costretto a fare i salti mortali, di un altro elemento sottocanestro, dando poche alternative nel reparto lunghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie A2: frattura del quarto metacarpo della mano destra. Oggi nuovi esami, ma per l'Aquila rimane l'emergenza nel settore lunghi. Fortitudo nei guai, Moretti resterà fuori almeno un mese

Serie A2, la società costretta a tornare sul mercato aspetta una risposta da Smith, sotto contratto, ma poco utilizzato da Reggio Emilia. Fortitudo, Moore resterà fermo altri 2-3 mesiNel contesto della Serie A2, la società si prepara a tornare sul mercato in attesa di una risposta da Smith, attualmente sotto contratto ma poco impiegato a Reggio Emilia.

