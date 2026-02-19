Massimo Giletti commenta le dichiarazioni di Marotta sulla vicenda Bastoni-Kalulu, ex giocatore del Milan, che ha suscitato polemiche in Serie A. Secondo il giornalista, parlare di altri episodi rischia di prolungare il dibattito senza arrivare a una soluzione concreta. Giletti ha sottolineato come le parole di Marotta possano creare confusione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, evidenziando la difficoltà di affrontare questioni delicate senza alimentare tensioni. La questione resta aperta e ancora senza una risposta definitiva.

"Le parole di Marotta? Se facciamo come lui, tornando indietro nel tempo parlando di altri casi, non ne usciamo. Il sistema vede da inizio anno decisioni allucinanti prese da arbitri e VAR, serve fare chiarezza La doppia ammonizione e la simulazione sono cose visibili. Cominciamo a far capire ai giocatori che non si fa così? Serve sanzionare in modo rigido, vedremmo un calcio migliore. LEGGI ANCHE: Fallaccio su Pavlovic, no rosso a Van der Brempt. Tifosi infuriati: "Ha rischiato la frattura. Il VAR.">>> Non convocarlo in Nazionale? Io non credo che lasciare a casa Bastoni e colpire la Nazionale dia un senso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, Giletti: “Le parole di Marotta? Se parliamo di altri casi non ne usciamo più”

