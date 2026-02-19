Sergio Mattarella dopo le critiche di Carlo Nordio sul Consiglio Superiore della Magistratura | Le istituzioni si rispettino tra di loro

Sergio Mattarella ha reagito alle accuse di Carlo Nordio sul Consiglio Superiore della Magistratura, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco tra le istituzioni. Il presidente ha chiesto a tutte le parti coinvolte nel dibattito sulla riforma della giustizia, in vista del referendum di marzo, di mantenere un tono pacato e costruttivo. Ha anche ricordato che un confronto civile è fondamentale per il buon funzionamento dello Stato. L’appello di Mattarella arriva mentre il clima si fa sempre più teso tra favorevoli e contrari alla modifica delle norme.

Il riferimento era alle recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che aveva definito il Csm un organismo «para-mafioso». Sergio Mattarella ha spiegato che il Consiglio superiore della magistratura deve restare «una sede istituzionale estranea a controversie di natura politica» e ha rivolto un appello a tutti gli attori della campagna per il referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo, invitandoli a evitare che il dibattito sfoci in conflitti tra istituzioni. Ha riconosciuto che «il Csm non è esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune ed errori - e nei suoi confronti non sono, ovviamente, precluse critiche -, come non lo sono anche altre istituzioni della Repubblica», ma ha affermato: «In questa sede avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole.

