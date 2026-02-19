Sequestro beni da 10 milioni tra Roma e Latina

La polizia ha sequestrato beni per un valore di 10 milioni di euro tra Roma e Latina, colpendo il patrimonio di un narcotrafficante di Aprilia. L’indagine ha portato alla confisca di immobili, conti correnti e veicoli utilizzati per nascondere i proventi dello spaccio. Durante le operazioni, sono stati rinvenuti documenti e oggetti che collegano direttamente il soggetto alle attività illecite. Il blitz ha coinvolto diverse squadre specializzate, che hanno operato in modo coordinato. L’obiettivo è interrompere il flusso di denaro illecito nel territorio.

: colpito il patrimonio di un narcotrafficante di Aprilia. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito oggi, 19 febbraio 2026, un imponente sequestro beni del valore complessivo di circa dieci milioni di euro nelle province di Roma e Latina, colpendo il patrimonio riconducibile a un noto narcotrafficante originario di Aprilia (LT). Il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione ha emesso il provvedimento su proposta della Procura della Repubblica capitolina, mentre la Direzione Investigativa Antimafia lo sta eseguendo con il supporto dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.