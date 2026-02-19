Senza spazzarla via

La neve fresca, arrivata ieri sera, ha coperto le strade con fiocchi grandi e visibili, creando un paesaggio bianco e silenzioso. La neve si è depositata sui tetti e sui rami degli alberi, rendendo l’atmosfera magica. I cittadini si sono affrettati a pulire i marciapiedi, mentre alcuni si fermano a osservare i fiocchi che cadono lentamente. I bambini aspettano di uscire per giocare, mentre i negozianti preparano le vetrine per l’arrivo dei clienti. La neve continua a scendere, trasformando la città.

Sì è concessa. La neve regina è arrivata con dei fiocchi così grandi da sembrare pesanti. E i nostri nasi portano lo sguardo in alto e si inizia anche a sussurrare, per non disturbare. E mentre la città si trasforma in una fiaba, il lato oscuro minaccia.Strade bloccate, catene da mettere, piccoli incidenti, cadute sui marciapiedi.Lezioni e corsi sospesiDisagi in ogni direzione.Comprensibile il malumore o la pretesa che la situazione venga gestita con prontezza per garantire che ogni cosa prosegua come deve. Gli impegni, il lavoro, le scadenze, le responsabilità. Ma se si torna a guardare in alto e non solo la strada un'altra osservazione sorge.