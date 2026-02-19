Senesi Juve è lui l’uomo individuato per sistemare la difesa | nuovi contatti a breve offerto questo contratto

La Juventus ha scelto Senesi per rafforzare la difesa, dopo aver analizzato diverse opzioni. La causa principale di questa decisione risiede nelle difficoltà difensive emerse nelle ultime partite. La società ha avviato colloqui con il difensore argentino, che attualmente gioca in Serie A, e ha proposto un contratto per convincerlo a trasferirsi a Torino. La trattativa si svilupperà nei prossimi giorni, mentre i dirigenti bianco-neri attendono una risposta ufficiale. La scelta di Senesi punta a migliorare la solidità del reparto difensivo.

Il difensore centrale, pilastro della nazionale argentina, rappresenta una ghiotta opportunità di mercato poiché potrebbe arrivare a Torino a parametro zero dal Bournemouth. La dirigenza bianconera è intenzionata a bruciare la concorrenza internazionale e ha già programmato nuovi contatti decisivi con l'entourage del giocatore nelle prossime ore, facendo seguito ai primi approcci di fine gennaio.

