Senesi Juve è lui l’uomo individuato per sistemare la difesa | nuovi contatti a breve offerto questo contratto

Da juventusnews24.com 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha scelto Senesi per rafforzare la difesa, dopo aver analizzato diverse opzioni. La causa principale di questa decisione risiede nelle difficoltà difensive emerse nelle ultime partite. La società ha avviato colloqui con il difensore argentino, che attualmente gioca in Serie A, e ha proposto un contratto per convincerlo a trasferirsi a Torino. La trattativa si svilupperà nei prossimi giorni, mentre i dirigenti bianco-neri attendono una risposta ufficiale. La scelta di Senesi punta a migliorare la solidità del reparto difensivo.

al difensore argentino. La Juventus ha già individuato il profilo ideale per l’eventuale dopo-Gatti: si tratta di  Marcos Senesi. Il difensore centrale, pilastro della nazionale argentina, rappresenta una ghiotta opportunità di mercato poiché potrebbe arrivare a Torino a  parametro zero  dal Bournemouth. La dirigenza bianconera è intenzionata a bruciare la concorrenza internazionale e ha già programmato nuovi contatti decisivi con l’entourage del giocatore nelle prossime ore, facendo seguito ai primi approcci di fine gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

senesi juve 232 lui l8217uomo individuato per sistemare la difesa nuovi contatti a breve offerto questo contratto
© Juventusnews24.com - Senesi Juve, è lui l’uomo individuato per sistemare la difesa: nuovi contatti a breve, offerto questo contratto

Senesi alla Juve, previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per il difensore: da battere la concorrenza di questi clubLa Juventus continua a lavorare per portare in squadra il difensore del Bournemouth, Senesi.

Una Juve a costo zero: nuovi contatti per il colpo in difesaLa Juventus accelera per il difensore in scadenza a giugno.

MOMBLANO SCHIRA SHOW su MERCATO JUVE, situazione CHIESA, RUBEN NEVES, KESSIE, CENTRAVANTI...

Video MOMBLANO SCHIRA SHOW su MERCATO JUVE, situazione CHIESA, RUBEN NEVES, KESSIE, CENTRAVANTI...
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incontro tra la Juve e l'entourage di Senesi: cifre in ballo e chi può fargli spazio; Juventus in pole per Senesi: Comolli intensifica i contatti, 2 fattori giocano a favore dei Bianconeri; Juventus face intense Premier League competition for Bournemouth’s Marcos Senesi; La Juventus riflette sulla difesa che verrà: Gatti verso l'addio e sostituto già individuato. Poi il punto su Bremer.

senesi juve è luiColpo a parametro zero: Marcos Senesi lascia il Bournemouth, Juventus in poleColpo a parametro zero: Marcos Senesi lascia il Bournemouth, Juventus in pole Colpo di mercato a costo zero in arrivo? Marcos Senesi ha preso una decisione definitiva: il difensore argentino ... tuttojuve.com

Juventus tra difesa e attacco: Senesi obiettivo estivo, Vlahovic resta un nodo caldoLa Juventus si muove su due tavoli delicatissimi, tra rinforzi difensivi e strategia offensiva, combinando opportunità a parametro zero e rinnovi complicati. Secondo quanto riportato sul ... tuttojuve.com