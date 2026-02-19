Senesi Juve è lui l’uomo individuato per sistemare la difesa | nuovi contatti a breve offerto questo contratto
La Juventus ha scelto Senesi per rafforzare la difesa, dopo aver analizzato diverse opzioni. La causa principale di questa decisione risiede nelle difficoltà difensive emerse nelle ultime partite. La società ha avviato colloqui con il difensore argentino, che attualmente gioca in Serie A, e ha proposto un contratto per convincerlo a trasferirsi a Torino. La trattativa si svilupperà nei prossimi giorni, mentre i dirigenti bianco-neri attendono una risposta ufficiale. La scelta di Senesi punta a migliorare la solidità del reparto difensivo.
al difensore argentino. La Juventus ha già individuato il profilo ideale per l’eventuale dopo-Gatti: si tratta di Marcos Senesi. Il difensore centrale, pilastro della nazionale argentina, rappresenta una ghiotta opportunità di mercato poiché potrebbe arrivare a Torino a parametro zero dal Bournemouth. La dirigenza bianconera è intenzionata a bruciare la concorrenza internazionale e ha già programmato nuovi contatti decisivi con l’entourage del giocatore nelle prossime ore, facendo seguito ai primi approcci di fine gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Senesi alla Juve, previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per il difensore: da battere la concorrenza di questi clubLa Juventus continua a lavorare per portare in squadra il difensore del Bournemouth, Senesi.
Una Juve a costo zero: nuovi contatti per il colpo in difesaLa Juventus accelera per il difensore in scadenza a giugno.
