Sei incidenti in poche ore a Verona | un guidatore aveva un tasso alcolico tre voltre oltre il limite

A Verona, sei incidenti si sono verificati in poche ore, causando danni e rallentamenti alla viabilità cittadina. Tra questi, un guidatore è stato trovato con un tasso di alcol tre volte superiore al limite consentito, mettendo in pericolo sé stesso e gli altri. La polizia locale ha intervenuto rapidamente in diversi punti della città per gestire le situazioni e raccogliere le testimonianze. La serie di incidenti si è conclusa nel primo pomeriggio, lasciando una scia di danni e preoccupazione tra i residenti.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti gravi nei sinistri in cui è intervenuta la polizia locale, ma in alcuni casi si sono verifcate code e rallentamenti Sono sei gli incidenti rilevati sul territorio cittadino dalla polizia locale di Verona, dalla mezzanotte di giovedì allo stesso pomeriggio. In via Galvani, nella notte, un conducente a bordo di una Golf si è rovesciato, dopo aver danneggiato un veicolo in sosta. Sottoposto a etilometro è risultato positivo quasi tre volte oltre il limite: sarà denunciato per guida in stato d'ebbrezza con sospensione della patente per almeno un anno.