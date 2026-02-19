Segreti di famiglia 3 replica puntata 19 febbraio in streaming | Video Mediaset
Il personaggio di Canberk scopre che la moglie Parla potrebbe tradirlo, e decide di farla pedinare, causando tensione tra i protagonisti. La puntata di oggi di Segreti di famiglia, trasmessa giovedì 19 febbraio, si concentra sui sospetti di tradimento e sulle tensioni che ne derivano. Parla, nel frattempo, afferma la propria innocenza, mentre Canberk affida un investigatore per seguire i suoi sospetti. La vicenda si infittisce, lasciando gli spettatori con molte domande sulla verità tra i protagonisti.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 19 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Canberk chiede a Parla di far pedinare la moglie, anche se gli avvocati della moglie sostengono che l'adultero sia lui. Orhan intanto sta portando Firat, Tugce e Ilgaz sul luogo del delitto. Dopo una serie di giri a vuoto riconosce la casa. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 71 in replica streaming.
