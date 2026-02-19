Il personaggio di Canberk scopre che la moglie Parla potrebbe tradirlo, e decide di farla pedinare, causando tensione tra i protagonisti. La puntata di oggi di Segreti di famiglia, trasmessa giovedì 19 febbraio, si concentra sui sospetti di tradimento e sulle tensioni che ne derivano. Parla, nel frattempo, afferma la propria innocenza, mentre Canberk affida un investigatore per seguire i suoi sospetti. La vicenda si infittisce, lasciando gli spettatori con molte domande sulla verità tra i protagonisti.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 19 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Canberk chiede a Parla di far pedinare la moglie, anche se gli avvocati della moglie sostengono che l’adultero sia lui. Orhan intanto sta portando Firat, Tugce e Ilgaz sul luogo del delitto. Dopo una serie di giri a vuoto riconosce la casa. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 71 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 19 febbraio in streaming | Video Mediaset

Segreti di famiglia 3, replica puntata 19 dicembre in streaming | Video MediasetNon perdere la replica di Segreti di famiglia 3, in streaming su Video Mediaset.

Segreti di famiglia 3, replica puntata 19 gennaio in streaming | Video MediasetOggi, lunedì 19 gennaio, torna in streaming su Video Mediaset la puntata di

Segreti Di Famiglia, Ultima Puntata: Un Addio Amaro!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.