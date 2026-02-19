Lo studio rivela che i segni zodiacali influenzano molto l’ambiente lavorativo. Secondo le analisi, i sagittario sono spesso affidabili e portano energia positiva, mentre i capricorno tendono a essere troppo rigidi. La ricerca ha analizzato oltre 500 colleghi, evidenziando che i gemelli si adattano facilmente ma possono essere dispersivi. Un esempio concreto? I leoni spesso assumono ruoli di leadership, mentre i pesci faticano a mantenere la concentrazione. In ufficio, le compatibilità zodiacali incidono sul clima tra colleghi.

Ovviamente, in questo caso, tutto dipende dall’attitudine del segno verso il fare, verso l’affermare la sua azione nel presente. Le combinazioni dei segni zodiacali sul posto di lavoro Ad esempio: i segni di Terra – Toro, Vergine e Capricorno – tendono a vivere la professione in modo molto solido e puntuale, perché danno un valore speciale al fare (soprattutto il Capricorno). Normale che si trovino molto bene tra di loro, condividendo lo stesso spirito di impegno. ma possono vivere a loro agio anche con altri segni quali Cancro, Gemelli o Scorpione, quelli che hanno cioè una buona attitudine verso il lavoro e l’uso delle idee. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Segni zodiacali e posto di lavoro: i migliori (e peggiori) colleghi, secondo le combinazioni astrologiche

