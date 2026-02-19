Segnali incoraggianti! | Conte può sorridere rientro in vista!
Giuseppe Conte può sorridere dopo il successo contro l’Atalanta, risultato che rafforza le sue possibilità di qualificarsi in Champions League. La vittoria è arrivata grazie a una difesa solida e a un’attaccata più efficace, elementi che hanno fatto la differenza nel match decisivo. Ora, la squadra si prepara alla prossima sfida, fondamentale per mantenere vivo il sogno europeo. La partita si svolgerà tra pochi giorni e rappresenta un momento chiave nella corsa al quarto posto. La tensione cresce in vista di questa sfida importante.
La partita contro l’Atalanta nel mirino, sfida cruciale nella corsa Champions e di fatto scontro diretto tra due compagini che hanno bisogno di portare a casa tre punti per continuare a sperare di rientrare tra le prime quattro della classe e, dunque, giocare il prossimo anno la competizione per la Coppa dalle grandi orecchie. Napoli, le ultime su Anguissa. Antonio Conte spera di recuperare nel minor tempo possibile una buona parte di quelli che sono gli uomini al momento ai box per infortunio. Come riportato da Sky Sport, per McTominay ci sono speranze di riaverlo anche se, si dovesse giocare domani, lo scozzese non ci sarebbe. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, Conte può sorridere: un suo big anticipa il rientro!Dopo la vittoria in campionato e la Supercoppa italiana, il Napoli si concentra sulla gestione degli infortuni e sul futuro.
Caos infortuni, Conte può sorridere: doppio rientro possibile contro il GenoaAntonio Conte può già sorridere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
