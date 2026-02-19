Seduta nel dehor del bar in centro tentano di rubarle la borsa appoggiata a terra

Un ragazzo di 23 anni di origini algerine è stato denunciato dalla polizia dopo aver tentato di rubare una borsa lasciata a terra nel dehor di un bar nel centro città. La donna si trovava seduta a leggere quando l’uomo si è avvicinato con l’intento di portarle via l’oggetto. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Il giovane ha fornito false informazioni sull’identità, ma è stato comunque identificato e fermato. La vittima si è resa conto appena in tempo del tentativo.

Uno se non due furti. Per questo la polizia ha denunciato un 23enne di origini algerine con le accuse di tentato furto aggravato e false attestazioni a pubblico ufficiale sull'identità personale. La vittima ha fornito al 112 un'accurata descrizione dell'uomo, grazie alla quale gli operatori hanno potuto avviare le ricerche. Poco dopo è stato rintracciato in via XX Settembre, mentre camminava a passo spedito seguito da un dipendente del bar in cui era avvenuto il furto. Nel frattempo è giunta via radio un'altra nota, che segnalava un altro fatto analogo avvenuto qualche attimo prima in piazza Colombo.