Seconda edizione corso di alta formazione in Progettazione europea | aperte iscrizioni

A causa del grande interesse riscosso lo scorso anno, sono state aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso di alta formazione in Progettazione europea a Brindisi. La nuova sessione mira a offrire competenze più approfondite per realizzare progetti finanziati dall’Unione Europea. Il corso si rivolge a professionisti e studenti che vogliono perfezionare le proprie capacità. Le iscrizioni resteranno aperte fino a fine mese. La partecipazione è aperta fino a esaurimento posti.

Promosso dall’on. Valentina Palmisano e dagli altri eurodeputati del Movimento 5 Stelle. Gratuito, interamente online e prevede il rilascio di un certificato finale BRINDISI – Dopo il successo della prima edizione, sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso di alta formazione in Progettazione europea, promosso dall’on. Valentina Palmisano e dagli altri eurodeputati del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa viene rinnovata con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e aggiornati a chi intende cogliere le opportunità offerte dai fondi europei nel 2026. L’obiettivo è rafforzare le competenze in materia di europrogettazione, sostenendo territori, imprese, enti locali e giovani professionisti nella capacità di intercettare e gestire risorse comunitarie.🔗 Leggi su Brindisireport.it

