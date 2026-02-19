seconda categoria marina e magliano sandrea in campo

Marina e Magliano Sant’Andrea tornano a sfidarsi questa sera nel recupero del girone M di seconda categoria. Dopo alcune settimane di pausa, le due squadre vogliono riprendere il ritmo e conquistare punti importanti. Marina punta sulla sua difesa solida, mentre Magliano si affida al reparto offensivo. La partita si svolgerà allo stadio comunale, con tifosi pronti a sostenere le proprie squadre. Entrambi gli allenatori sono determinati a ottenere un risultato positivo, consapevoli delle sfide in campo.

E’ tempo di tornare in campo per Marina e Magliano Sant’Andrea. Stasera infatti si gioca il recupero del girone M di Seconda categoria. Appuntamento alle 18 al campo sportivo in località il Cristo. I padroni di casa, allenati da Chinellato, sono al decimo posto e attualmente sono fuori dalla pericolosa zona playout ma non può permettersi passi falsi. Di contro, la squadra di Ferrigato, terza, ha bisogno dei tre punti in palio per puntare ai playoff. Il Marina dopo una partenza ricca di sconfitte e di vicissitudini ha inanellato poi un filotto positivo verso la fine del 2025 togliendosi dai bassifondi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

