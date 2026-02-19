SeaCast machine learning e fisica oceanica rivoluzionano le previsioni sul Mar Mediterraneo

Da ildenaro.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SeaCast, il nuovo sistema di previsione, nasce dall’unione tra l'Università di Helsinki e il CMCC, e sfrutta il machine learning insieme alla fisica oceanica. La causa di questa innovazione è la necessità di ottenere previsioni più precise e rapide sulle condizioni del Mar Mediterraneo. SeaCast analizza enormi quantità di dati e fornisce aggiornamenti affidabili fino a 15 giorni in appena 20 secondi. Questo strumento potrebbe cambiare il modo in cui si monitorano le onde e le tempeste nel Mediterraneo, migliorando la sicurezza delle rotte marittime.

Un nuovo  sistema di previsione  sviluppato in collaborazione tra l ’Università di Helsinki e il CMCC  fornisce previsioni dettagliate sul  Mar Mediterraneo fino a 15 giorni in soli 20 secondi.  Combinando machine learning, fisica oceanica e dati atmosferici, SeaCast è più veloce delle previsioni numeriche tradizionali e più preciso dei modelli fisici convenzionali, raggiungendo  previsioni ad alta risoluzione  che rappresentano un importante avanzamento nella modellistica marina. Pubblicata su  Nature – Scientific Reports, questa ricerca apre nuovi orizzonti per comprendere, prepararsi e rispondere alle sfide e opportunità del Mediterraneo.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: “V2P”, identificare le mutazioni genetiche grazie a modelli avanzati di machine learning

AI e Machine Learning per mappare le competenze: parte il progetto Ocse–Sviluppo Lavoro ItaliaIl Ministero del Lavoro a Roma ospiterà il 20 febbraio alle 11 la presentazione del progetto Ocse–Sviluppo Lavoro Italia, che utilizza intelligenza artificiale e machine learning per mappare le competenze richieste nel mercato del lavoro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: SeaCast rivoluziona le previsioni sul Mar Mediterraneo con velocità e precisione potenziate grazie all’IA.