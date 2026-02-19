SeaCast machine learning e fisica oceanica rivoluzionano le previsioni sul Mar Mediterraneo

SeaCast, il nuovo sistema di previsione, nasce dall’unione tra l'Università di Helsinki e il CMCC, e sfrutta il machine learning insieme alla fisica oceanica. La causa di questa innovazione è la necessità di ottenere previsioni più precise e rapide sulle condizioni del Mar Mediterraneo. SeaCast analizza enormi quantità di dati e fornisce aggiornamenti affidabili fino a 15 giorni in appena 20 secondi. Questo strumento potrebbe cambiare il modo in cui si monitorano le onde e le tempeste nel Mediterraneo, migliorando la sicurezza delle rotte marittime.

Un nuovo sistema di previsione sviluppato in collaborazione tra l 'Università di Helsinki e il CMCC fornisce previsioni dettagliate sul Mar Mediterraneo fino a 15 giorni in soli 20 secondi. Combinando machine learning, fisica oceanica e dati atmosferici, SeaCast è più veloce delle previsioni numeriche tradizionali e più preciso dei modelli fisici convenzionali, raggiungendo previsioni ad alta risoluzione che rappresentano un importante avanzamento nella modellistica marina. Pubblicata su Nature – Scientific Reports, questa ricerca apre nuovi orizzonti per comprendere, prepararsi e rispondere alle sfide e opportunità del Mediterraneo.